"غلوبال تايمز" الصينية: على الصين ان تستعد لعمل عسكري بشأن تايوان

جهينة نيوز

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية واسعة الانتشار، اليوم الخميس، إن على بكين أن تستعد لعمل عسكري بشأن تايوان بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونا لتعزيز العلاقات مع الجزيرة.

وثار غضب الصين بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، تشريعا يشجع الولايات المتحدة على تبادل الزيارات الرفيعة المستوى مع تايوان.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أليكس وونغ في تايبه، أمس الأربعاء، إن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان لم يكن بمثل هذه القوة من قبل.

وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا وحذر الرئيس الصيني شيء جين بينغ، يوم الثلاثاء، تايبه من أنها ستواجه "عقابا تاريخيا" عن أي محاولة انفصالية.

وذكرت الصحيفة في الافتتاحية أن الصين يجب أن "ترد" على القانون، حسب ما نقلت "رويترز".

وأضافت الصحيفة: "يمكن للصين أن تضغط على الولايات المتحدة في مجالات أخرى من التعاون الثنائي مثل قضية شبه الجزيرة الكورية والمسألة النووية الإيرانية، كما يمكن أن تختصم الولايات المتحدة في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة".

وتابعت الصحيفة التي تصدرها صحيفة الشعب الرسمية: "يجب أن يعد البر الرئيسي نفسه لاشتباك عسكري مباشر في مضيق تايوان، يجب أن يكون واضحا أن زيادة الزيارات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان سيجلب تبعات خطيرة على تايوان".