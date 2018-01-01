طلب لتأسيس فريق مانشستر يونايتد بكرة القدم للسيدات

جهينة نيوز

قال مانشستر يونايتد إنه قدم طلبا للاتحاد الانكليزي لتأسيس فريق كرة قدم للسيدات ينافس في دوري الدرجة الثانية.

وتعرض يونايتد لانتقادات واسعة بعدم وجود فريق للسيدات فيما تنافس أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وارسنال وليفربول في دوري الأضواء.

وقال اد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد في بيان ”نشعر بالسعادة للإعلان عن نية النادي في تأسيس فريقه الأول للسيدات على المستوى الاحترافي“.

وتابع ”فريق مانشستر يونايتد للسيدات يجب تأسيسه على الصورة والمبادئ ذاتها لفريق الرجال ويمهد طريقا للاعبات الاكاديمية للوصول إلى أعلى مستوى داخل النادي“.

رويترز