"الظواهري" يدافع عن "الإخوان المسلمين" ردا على محمد بن سلمان!

جهينة نيوز

ظهر زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في تسجيل مرئي جديد، نقلت جزءا منه قناة "العربية" عن موقع إعلامي تابع للتنظيم، للدفاع عن جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية.

ودافع الظواهري، في التسجيل المرئي، عن جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، والذي جاء رداً على تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي توعد فيه بالقضاء الكامل على ما تبقى من "فكر جماعة الإخوان المسلمين الذي غزا مدارس المملكة"، وذلك وفقاً لقناة "العربية".

كما هاجم زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، نظيره في تنظيم "داعش الإرهابي" أبو بكر البغدادي، مؤكداً أن داعش رفض التعاون المشترك للوقوف معهم في سوريا والعراق أمام "التحالف الدولي" التي تقوده أمريكا.

بدورها، قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "دفاع أيمن الظواهري عن الإخوان المسلمين لم يكن مستغرباً عن جماعته التي شكلت أولى لبنات الإرهاب لديه، وساهمت بمعتقداتها وفكرها المتطرف في صنع زعيم لإحدى أكبر الجماعات الإرهابية المتطرفة الساعية بالفكر الإخواني نحو الخراب، وترويع المدنيين والتكفير والتفجير والتفخيخ".

وحول تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقضاء على ما تبقى من فكر جماعة الإخوان المسلمين، أكدت الصحيفة السعودية أنه "لم يكن لولي العهد ليمر دون أن ينافح "الإخونج" عن أنفسهم، ويكشف ما تبقى من أوراق التوت التي تستر سوأة تحزبهم".