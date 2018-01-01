المنتخب الإنكليزي يحضر طعامه معه إلى كأس العالم 2018

جهينة نيوز

يعتزم المنتخب الإنكليزي لكرة القدم والمشارك في بطولة كأس العالم 2018 صيف العام الجاري في روسيا، جلب طعامه معه.

حيث سيقوم المنتخب بجلب عدد من أصناف الأطعمة معه، والتي تتضمن الكعك الإنكليزي، الفاصولياء المحمصة، صلصة الطماطم، الشوكولاته، الخردل والشاي.

وستخضع جميع المنتجات للفحص والمراقبة من قبل طباخ المنتخب، حسب ما نشر موقع "سبورت رو".

كما يعتزم مدرب المنتخب، غاريث ساوثجيت الاهتمام بالوجبات الغذائية المقدمة للاعبي المنتخب الأول، حيث سيمنع لاعبو الفريق من تناول بعض الأطعمة التي تتعارض مع النظام الغذائي الموضوع من قبل اختصاصي المنتخب.

وأبدى الاتحاد الإنكليزي قلقه على لاعبي المنتخب، بعد حادثة التسمم التي تعرض لها سيرغي سكريبال الذي عمل لدى الاستخبارات البريطانية وتم إتهام روسيا بأنها وراء هذه العملية، بحسب المسؤولين الإنكليز.

يذكر بأن المنتخب الإنكليزي يلعب في المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات بلجيكا وبنما وتونس.