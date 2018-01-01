هل الفيديو لقصف مفاعل نووي سوري أم نفق في غزة.؟؟

جهينة نيوز

حين يفلس العدو يعود للدفاتر القديمة و مع سقوط طائرة اف-16 و تمكن القوات السورية من إسقاط صواريخ العدو و تهديد طائراته, تكبلت يد الاحتلال و لم يعد بوسعه سوى العودة لدفاتر الماضي عسى أن يرفع معنويات العصابات المنهارة في الغوطة الشرقية, حين إعترف كيان العدو الصهيوني بقصف مركز البحوث الزراعية الذي يدعي العدو بأنه "مفاعل نووي " حيث تمكن الاحتلال الصهيوني و بالتواطؤ مع نظام أردوغان الإخواني من التسلل و قصفه في العام 2007, و لكن الفيديو الذي نشره العدو لم يكن موفقاً, بل كشف جانب آخر من سبب إعتراف العدو بأنه بالتواطؤ مع تركيا و بأمر أمريكي قصف مركز البحوث الزراعية بعد 11 عام على الحادث.

حيث تبين أن الفيديو الذي نشر يوم الإربعاء على انه قصف مركز البحوث الزراعية السوري (المفاعل النووي المزعوم) قد نشرته ذاته جريدة هآريتس الصهيونية بتاريخ 18 آذار على انه قصف لنفق في غزة , و هو ما يدفع للتأكد بأن العدو يخوض حرب نفسية و يقوم ببرمجة ما سيتم نشره على الاعلام بشكل مسبق, و هو ما يؤكد أن الإعلام الصهيوني إعلام حربي يتم إدارته من قبل الحرب النفسية في كيان العدو وليس من قبل الإعلاميين الصهاينة.

و هذا يعيد للأذهان قيام اعلام العدو بنشر صور إدعى أنها صور أقمار صناعية رصدت طائرات سو-57 في سورية على المدرج و لكن تبين أن الطائرات كانت في هنغارات محمية و لم تقف مطلقاً على المدرج و الصور لم تكن أكثر من صور مصممة على الفوتوشوب, نشرها العدو كي يوهم الناس بأنه يراقب كل شيء ولا يفوته شيء.

هذا و يذكر أن صحفي صهيوني "الصورة المرفقة" قد زار مركز البحوث الزراعية في دير الزور خلال سيطرة داعش على المنطقة و قالت وسائل إعلام إن الصورة التي التقطت بالقرب من يافطة مركز البحوث السورية خلال سيطرة داعش تؤكد علاقة داعش بالإحتلال و كذب الاحتلال على ان الهدف الذي قصفه بتواطؤ من نظام أردوغان هو مفاعل نووي.