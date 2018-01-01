زلزال جنوب إيران دون ورود اصابات!

جهبنة نيوز

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس أن زلزالا شدته 5.0 درجات على مقياس ريختر وقع يوم أمس الأربعاء في إقليم هرمزجان الإيراني بجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى ان مركز الزلزال وقع على بعد 51 كيلومتر شمال شرق مدينة بندر عباس، التي تقع على شاطئ الخليج، وعلى عمق 10 كم، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى أو حدوث أي أضرار مادية.

وكانت محافظة كرمان في منطقة هجدك في إيران قد شهدت، في يناير/كانون الثاني، زلزالا بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر.

وأعلن مركز رصد الزلازل في إيران أن زلزالا بقوة 5,2 درجة وفق مقياس ريختر، ضرب محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد، وقال مركز رصد الزلازل، على موقعه الإلكتروني، "زلزال ضرب محافظة كرمان في منطقة هجدك في إيران بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق 7 كيلومترات".