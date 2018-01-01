أبراج يوم الخميس 2018/3/22 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٢/ ٣: متسلط قوي الارادة يهدف للحقيقة سواء بالحياة او الحب، يؤمن بالتعمق ويكره السطحية لاقصى حد، يكره الخسارة اهدافواضحة لا يخاف الصعاب، قوي جدا تجاه الاطراء والغزل يقابل اخطاؤه بالعنف والتحدي، يساعد لةصول الحقيقة يحب القوة والسيطرة والريادة، تفاوض وتسلط الاضواء على امور ثقافية دراسية، قلق خلال سفر او تنقلات بعيدة لكن تضيء على نقاط حياتك الاساسية مثل قانون وعلاقات، دقق بالامور العاطفية والمهنية، شدد على الوقائع ولا تكن حالما وبسيطا، افتح عينيك جيدا سنة فيها تاثيرات مالية وعقد شراكة ودعم، حظوظ في الشهر الخامس والسابع والتاسع والحادي عشر

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: تتولى الدفاع عن اي شيء خاص تتصرف بطريقة حكيمة وتسيطر على النقاشات والأوضاع، لحسن الحظ تلاحق أهداف عديدة وتطلق وجهات نظر وافكار تثير الإعجاب، جواب على طرح او أسئلة او سفرة قصيرة، تميل للتفاوض تتجرا بالاتصالات تبحث مواضيع مهمة، تقدم امتحانات مارس صلاحياتك لتفرح بجواب او نتيجة

الثور: مفاجآت وحلول لبعض الاوضاع المالية، انفراج عن طريق هدية او مكافأة او سداد دين، تنجز عمل يقدر الاخرون قيمتك، تتولد عندك اجواء اكثر رقة تلمسها بصورة واضحة، كن مطمئن لسير عملياتك واستفد من هذا النهار لأنك تتلقى خبر يدفعك للتحرك باتجاه جديد، بادر لاعادة الامور لنصابها، جريء على صعيد الامور المالية

الجوزاء: القمر ببرجك، تحقيق احلام وتكوين صداقات، قوة تحمل عالية صمود وتميل ان تكون مرتجل وبارع في حل تعقيدات مشاكلك وتصليح الاخطاء، تظهر مؤشرات مصالحة بادر لتعزيز جو السلام لان اليوم فيه نوع من المشاعر والعواطف

السرطان: تميل للعدائية واستفزاز الآخرين فكن حذرا ولا تخالف القوانين، تتعرض للتوبيخ او الاساءة لا تنجرف وراء ادعاءاتك اضبط اعصابك، اعمالك فيها مغامرة دون حساب لا ترتجل، مطلوب منك الحكمة والهدوء

الأسد: فترة مناسبة للتشاور وعقد المفاوضات والمشاركة في مختلف النشاطات، تعبرعن رأيك تفاوض بجراة تتميز بسرعة البديهة والقدرة على إيجاد الحلول، يوم مناسب لتصل الى تفاهم مع احد وتعزز روابطك، بانتظارك صداقة انت بحاجة اليها فلا تكابر، انفراج ملموس وحل تلقائي من خلال الدعوات

العذراء: تتحسن معنوياتك وتفرح لانفراج هدئ من روعك، تحدي واستفزاز من الآخرين وفترة فيها توتر وسوء فهم، كن حذر ومتيقظ لانها تحمل لك خصومة وعقبات، عملك مع الغرباء مسؤوليات جديدة تسبب لنفسك بعض المصاعب لذلك صحح اوضاعك واثبت جدارتك.

الميزان: تمالك اعصابك واحم مصالحك بسبب مصالحة وسفر، دافع عن حقك، الوقت غير مناسب للتوظيفات المالية لكن اليوم شيء يحركك لتوظيف مالك وتسمع خبر من مسافات بعيدة وتجد حلا، تقطف ثمار اوراق وانتصارات مهمة، نجاح ينتظرك بسبب الثقة بالنفس، يرافقك الحظ من خلال اتصال لمسافات بعيدة، اسقط الستار وكن انت نفسك.

العقرب: تتغير الاجواء تدريجيا، هدوء واسترخاء، الايام الماضية كانت متناقضة، تأثيؤاتها عدائية وسلبية، اليوم مناورات لقاءات تجري وراء الكواليس تفشل مخططات الاخرين، تزيح الاضواء عنك، تبحث عن امور مالية او استحقاقات او ضرائب، مفاوضات صعبة لكن تجد لها حلا، الجو يحمل لك اجواء إيجابية على صعيد الامور المالية، تتشاور وتدرس نفقات تقوم بمساعدة ضرورية.

القوس: تتمتع بسرعة خاطر وحيوية كبيرة تعاكسك الظروف وتنفعل بشدة، قلة حظ وتشعر بالقهر والظلم لان القمر مقابلك، تعيش لحظات مطمئنة اذا روجت لافكارك وانتبهت من مخالفة قانونية، لا تتحدى لانك تكسب خبرة.

الجدي: لا تعاند لا تتشبث بموقفك إذا اشتدت الضغوط عليك برر موقفك واظهر مهارة الظروف معقدة وطباعك ثائرة وافكارك مشتتة نتيجة الغضب والاضطرابات وعدم مساعدة الاخرين لك، اطلب مساعدة من صديق، قدم تنازلات لكي تكون متيقظا لامورك الخاصة، انتبه لصحتك دقق بالمعطيات.

الدلو: نجاح بلقاءاتك وتطورات، يحالفك الحظ بنشاط اجتماعي وشخصي، تعرف لقاء رومنسي جدا، حضر نفسك حتى تمشي امورك بطريقة إيجابية تعيد لقلبك الاطمئنان وتعيش لحظات من التسلية والترفيه، احتمال اعادة ترتيب ديكورات المنزل، مبالغة بالعواطف ولكن سينشرح صدرك للعلاقات الاجتماعية للسهرات، لا حدود لطاقتك وما من احد يردعك او يوقفك، الحظ حليفك.

الحوت: تحدي لطاقتك وقدراتك، تنتظرك فترة متقلبة نسبيا لا سيما ضمن عائلتك، يتطلب اليوم اهتمامك ومتابعتك اليومية، انه اعمالك وواجباتك، تواجه مسالة عائلية ملحة، تدعمك الكواكب وتساندك بسبب انتقالها لبيت اموالك، تعمل شيء لصالحك، تاثيرات اليوم متناقضة لا تبالغ بانفعالات ومتطلباتك فقد يطلب الاخرون منك اكثر، كن مرن زافعل الاشياء باتقان ومحبة.