العاصفة التي حدثت بعد إجتماع أستانا

الخميس, 22 آذار 2018 الساعة 01:00 | سياسة, محلي

العاصفة التي حدثت بعد إجتماع أستانا

جهينة نيوز

تم الإجتماع الثلاثي بين روسيا و ايران و تركيا على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الكازاخستانية استانا بنجاح و شكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف على دوره كوسيط, و لكن المفاجأة كانت بأحد الأسئلة التي وجهت للوزير الروسي عن رأيه بنظام التأشيرة الحرة بين كازاخستان و الولايات المتحدة الامريكية و التي تسمح للمواطنيين الامريكيين بدخول كازاخستان بدون تأشيرة مما دفع بالوزير الروسي للطلب من كازاخستان بإلغاء الإتفاقية بكونها تفتح الطريق للجواسيس الامريكيين الى روسيا لكون كازاخستان عضو في الإتحاد الآوراسي.

و لكن و بحسب صحيفة برافدا فإن كازاخستان قررت الإبتعاد عن روسيا و رفضت الطلب الروسي و ذهبت إلى إصدار قرار يمنع فيه المسؤولين الكازاخستانيين من التحدث باللغة الروسية, و صدر قرار آخر بالإنتقال من الأبجدية الكازاخستانية الى إعتماد الأحرف الأنجليزية في الكتابة على خطا اتاتورك في تركيا مطلع القرن الماضي.

و يبقى السؤال هل سيتم تجميد عضوية كازاخستان في الإتحاد الأوراسي أم ستقوم روسيا بإستصدار قوانين رداً على الاتفاقية الامريكية الكازاخستانية , و لكن من المؤكد أن عاصفة هبت على العلاقات الروسية الكازاخستانية بعد مؤتمر أستانا الذي عقد مؤخراً و برزت أول مشكلة تهدد الإتحاد الآوراسي.

وكالات


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