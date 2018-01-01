تفاصيل الإتفاق النهائي في حرستا بالغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

ذكرت مصادر مطلعة أنه تم التوصل إلى إتفاق نهائي لخروج المسلحين و من يرغب من المدنيين من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية إلى إدلب في الشمال السوري و ذلك بضمانات روسية.

و أفاد الاعلام الحربي الأربعاء، انه من المقرر ان يتم صباح الغد نقل نحو 1500 مسلح بالاضافة الى 6000 شخص من افراد عوائلهم غير الراغبين بتسوية أوضاعهم من حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق باتجاه ادلب عبر دفعتين اثنتين برعاية من الهلال الاحمر السوري حسب الاتفاق الذي توصلت إليه الجهات المعنية مع المسلحين في المنطقة.

و وفقا للمصادر المطلعة أن الإتفاق تضمن إعطاء ضمانات للأهالي، الذين يرغبون بالبقاء في المدينة من الحكومة السورية وروسيا بعدم التعرض لأحد في المدينة، والحفاظ على مكون المدينة دون تهجير أو تغيير ديموغرافي.

ومن بنود الاتفاق أيضا، بدء خروج العائلات الراغبة بالخروج إلى الشمال، الخميس، الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتشكيل لجنة مشتركة من أهالي حرستا في الداخل والخارج لمتابعة أمور من بقي في المدينة وأمور المعتقلين وتسيير شؤون المدينة.