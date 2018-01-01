ترامب: روسيا قادرة على المساعدة لحل قضية كوريا وسوريا وأوكرانيا و”سباق التسلح”

جهينة نيوز:

ردا على منتقدي تهنئته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية، قال الرئيس الأمريكي دونالد: المضي قدما مع روسيا وغيرها أمر جيد وليس سيئا.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يوافق وسائل الإعلام التي تطالب انتقاد الرئيس الروسي بدلا من تهنئته، مشيرا إلى أنه من الضروري التطبيع مع روسيا.

وكتب في تغريدات له على موقع “تويتر”: “اتصلت بالرئيس بوتين لأهنئه بالفوز.. وسائل الإعلام المزيفة فقدت صوابها، لأنها أرادت أن انتقده. إنهم غير محقين! يجب التطبيع مع روسيا وغيرها”.

وأضاف “إنها — روسيا — قادرة على المساعدة في حل قضية كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا وداعش وإيران وأيضا في سباق التسلح”، موضحا أن “بوش حاول التعايش مع روسيا، لكن لم يكن لديه البراعة الكافية. كما حاول أوباما وكلينتون، ولكن لم تكن هناك “كيمياء” في العلاقة. السلام من خلال القوة”.

وأشار الرئيس ترامب حول اتصاله الهاتفي مع بوتين إلى أنه من الضروري التطبيع مع روسيا. واعتبر ترامب أن وسائل الإعلام “المزيفة” التي تطالب انتقاد بوتين وليس تهنئته بإعادة الانتخاب، خاطئة.

كما أعلن في تغريدة له، اليوم الأربعاء، أنه في علاقته مع روسيا سيتوصل إلى “السلام عبر استعراض القوة”