غريزمان يقرر البقاء مع أتلتيكو من عدمه "قبل المونديال

جهينة نيوز:

أعلن مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم انطوان غريزمان الاربعاء انه سيقرر البقاء من عدمه مع فريقه الحالي اتلتيكو مدريد الاسباني "قبل المونديال" الذي تستضيفه روسيا من 14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو.

وصرح غريزمان في مؤتمر صحافي قبل المباراة الودية ضد كولومبيا الجمعة على "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني، "سيتم اختيار او تحديد مستقبلي قبل كأس العالم. بالتأكيد قبل. لقد قلت ذلك الى النادي (الاسباني). قلت ذلك ايضا الى شقيقتي (مود التي ترعى مصالحه). لذلك لا يوجد أي قلق بهذا الشأن".

أضاف "هل انتهت مرحلة مع اتلتيكو؟ كلا، لا اعتقد ذلك. لقد واجهت بداية صعبة هذا الموسم، لكني الان في حال جيدة. وضعي جيد في مدريد، والامور تتقدم مع النادي. أريد الفوز بلقب، وفي الوقت الراهن، ارى ان ذلك ممكن مع اتلتيكو، وهناك امور كثيرة علي ان اتعلمها مع المدرب" الارجنتيني دييغو سيميوني.

ويدافع غريزمان الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 27، عن الوان اتلتيكو منذ 2014 بعدما بدأ مسيرته الاحترافية مع ريال سوسييداد، واعتبر الصيف الماضي ان ثمة احتمال لانتقاله الى مانشستر يونايتد الانكليزي، قبل ان يمدد عقده مع نادي العاصمة الاسبانية حتى 2022.

ويحتل اتلتيكو المركز الثاني في الدوري الاسباني بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر بعد 29 مرحلة (من اصل 38)، وخرج من ربع نهائي الكأس المحلية، لكنه بلغ ربع نهائي الدوري الاوروبي ("يوروبا ليغ") حيث سيواجه في نيسان/ابريل سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

المصدر أ ف ب