العراق يعلن تهيئة منفذ القائم الحدودي مع سوريا بالكامل ويؤكد المباشرة بافتتاحه قريباً

جهينة نيوز

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق، عن تهيئة منفذ القائم على الحدود العراقية السورية بالكامل، مؤكدة المباشرة بافتتاحه قريباً.

وقالت الهيئة في بيان لها إن “قوة من قوات الحشد الشعبي مع قوة من الجيش العراقي وبالتعاون مع قائم مقام قضاء القائم توجهت الى منفذ القائم بين العراق وسوريا المحاذي لمدينة البوكمال السورية وقد قامت هذه القوات بإزالة الالغام والمواد المتفجرة ومخلفات العمليات العسكرية السابقة قبل تحرير المنفذ التي خلفتها عصابات داعش المجرمة اثناء تواجدها هناك في الفترة المنصرمة”.

المصدر: السومرية نيوز