الناتو يستمع لنصيحة بوتين و يطلب الحوار

جهينة نيوز

اتصل قائد عمليات الحلفاء في آوروبا الجنرال الامريكي كورتيس مايكل سكاباروتي بنظيره الروسي فاليري غراسيموف رئيس هيئة الاركان الروسية طالبا إجتماع الناتو مع روسيا على مستوى قادة هيئة الاركان و قد وافق غراسموف على إقتراح الإجتماع دون تحديد موعد و مكان الإجتماع.

و نقلت قناة الجيش الروسي زفيزدا أن غراسيموف وافق على اجتماع بين روسيا و الناتو خلال اتصال بمبادرة من رئيس أركان الناتو في آوروبا كورتيس مايكل سكاباروتي تبادل خلاله الطرفان وجهات النظر المتعلقة بالأمن الدولي.

و يأتي طلب لناتو عقد إجتماع مع روسيا بعد أن كشف بوتين عن أسلحة جديدة بينها أسلحة فرط صوتية, و بعد إنذار من غراسيموف للقوات الامريكية من مغبة مهاجمة الجيش السوري, و كانت صحيفة برافدا قد أكدت أن غراسيموف نصح الأمريكيين بسحب كل جنودهم من سورية قبل التفكير بأطلاق أي صاروخ على القوات السورية.