القرعة الكاملة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء, 21 آذار 2018 الساعة 22:19 | رياضة, كرة القدم

القرعة الكاملة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" مساء اليوم عن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خلال اجتماع الاتحاد في مقره بالقاهرة بحضور العديد من النجوم البارزة.

وجاءت القرعة كاملة كالتالي

المجموعة الأولي: الأهلي (مصر)، توانشيب رولرز (بوتسوانا)، كامبالا سيتي (أوغندا)، الترجي (الترجي)

المجموعة الثانية: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) ، مولودية الجزائر (الجزائر)، الدفاع الحسني الجديدي (المغرب)، وفاق سطيف (الجزائر)

المجموعة الثالثة: الوداد (المغرب)، توجو بورت (توجو)، حوريا (غينيا)، صن داونز (جنوب إفريقيا)

المجموعة الرابعة: النجم الساحلي (تونس)، بريميرو دي أجوستو (أنجولا) ، سوالوز(سوازيلاند)، زيسكو (زامبيا)


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