السعودية تغير مناهجها التعليمية على طريق التخلي عن الوهابية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التعليم السعودية في بيان، أنها شرعت بإعادة صياغة مناهجها التعليمية لمحو أي تأثير لجماعة الإخوان المسلمين، وإبعاد كل من يتعاطف معها من أي منصب في القطاع التعليمي., و يعتقد ان الوزارة ستتخلى لاحقاً عن الفكر الوهابي الاكثر تطرفاً من فكر الاخوان.

وقال البيان إن إعادة صياغة المناهج تهدف أيضا إلى "الدفع بصورة أكثر اعتدالا للإسلام، وهو أحد الوعود التي قطعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لترامب في إطار خطط لتحديث المملكة المحافظة".

وأشار التقرير إلى أن وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى أوعز "بمنع الكتب المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من جميع المدارس والجامعات، كذلك إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها من أي منصب إشرافي أو من التدريس"، منوها إلى أن "استئصال فكر الجماعة المتطرف يحتاج إلى جهد متواصل وإلى يقظة واهتمام من جميع مسؤولي الوزارة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد صرح في السياق ذاته لقناة "سي.بي.إس" في وقت سابق من مارس الجاري، بأن فكر جماعة الإخوان المسلمين "غزا" التعليم في المملكة، واعتبر أنه يجب اجتثاث كل من ينتمي لهذا الفكر أو يتعاطف معه في المستقبل المنظور.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر قبل نحو قرن، ولجأ بعض أعضاء الإخوان قبل 50 عاما إلى السعودية، وعمل بعضهم في النظام التعليمي السعودي وساهموا في تأسيس حركة "الصحوة" التي نشطت في تسعينات القرن الماضي في المملكة.