فنانتان عربيتان ضمن لائحة "أكثر النساء الهاماً" في الشرق الاوسط

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة "Cosmopolitan" لائحة جديدة تضم اسماء 15 امراة يعملن في مختلف القطاعات والتي تم اختيارهن كأكثر النساء الهاماً

وضمت اللائحة اسماء أشهر نساء العالم العربي واحتلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ المركز الخامس كأكثر الفنانات التي بيعت البوماتها بين العام 2000 و2009 اضافة الى انها اصدرت اكثر من 30 مليون نسخة من البوماتها وتم اختيارها من بين المشاهير الاكثر تأثيراً.

وضمت اللائحة ايضا الفنانة ​نجوى كرم​ في المرتبة 12 مع أكثر من 60 مليون نسخة من البوماتها كما انها استطاعت ان تدخل قائمة Forbes عام 2007 محتلة المركز الخامس اضافة الى انها تملك قاعدة جماهيرية ضخمة جداً، بحسب المجلة.