خطة ضريبية رقمية للاتحاد الاوروبي تشمل شركات تقنية

جهينة نيوز

ستواجه شركات ​التقنية​ الكبيرة مثل "​غوغل​" و"​أمازون​" و"​فيسبوك​" ضرائب مرتفعة بأوروبا بعد إعلان المفوضية الاوروبية عن خطط لفرض ضرائب على الشركات أينما تقوم بأعمالها في الدول الأوروبية، بدلاً من أماكن مقراتها الرئيسية، حيث أن التغييرات المقترحة على الشركات الرقمية ستزيد الضرائب المفروض عليها دفعها، وطبقاً لبيانات المفوضية فإن الشركات الرقمية تدفع في المتوسط ضريبة بمعدل 9.5% ، بالمقارنة بالشركات التقليدية التي تدفع 23.2%.

وقال أحد المفوضين أن ماوراء الفكرة هو التأكيد على المعاملة المتساوية والضرائب الأكثر عدالة، حيث قلبت الثورة الرقمية إقتصاداتنا وتغيرت الطريقة التي تخلق بها الشركات القيمة حالياً.

يذكر أن" أمازون" على سبيل المثال مقرها الرئيسي في لوكسمبرج ولكنها تعمل عبر شركات أوروبية مختلفة