دبابة تي 55 السورية تضاهي أفضل دبابات العالم

جهينة نيوز

قالت وسائل إعلام روسية في العام الماضي أن القوات الروسية كانت بصدد التخلص من 10000 دبابة و لكن نجاح دبابات تي 55 في سورية أنقذ 6000 دبابة في روسيا و ألغي قرار التخلص منها ولازالت وسائل الاعلام الروسية تشيد بالتحديثات التي قام بها السوريين على دبابة تي 55 حتى أن وكالة سبوتنك قاربتها الى دبابة ارماتا التي تعتبر أقوى دبابة في العالم و من المستبعد أن تضاهيها أي دبابة غربية قبل سبع سنوات.

و في تقرير للوكالة الروسية و نقلاً عن خبراء عسكريين قالت سبوتنك استخدمت القوات السورية في معاركها ضد الجماعات المسلحة المتبقية في الغوطة الشرقية، دبابة "تي-55" المحدثة. وقد تم تجهيزها بتقنيات، يمكن أن نصادفها في المركبات القتالية الحديثة فقط، مثل دبابة "أرماتا" الروسية.

ويلاحظ في الجزء الأمامي العلوي لهيكل الدبابة قطعة صغيرة تشبه الصندوق، حيث توجد كاميرا ليلية مخبأة، ترسل الإشارة إلى شاشة السائق الميكانيكي في قسم المراقبة.

ومن الجدير بالذكر أن "أرماتا"، مجهزة بتقنيات مشابهة، إلا أنها أكثر تقدما، لكن مبدأ العمل متشابه.

كما تم تثبيت الكاميرا الحرارية للرؤية الليلية "فايبر-55" على مدفع الدبابة من عيار 100 ملم، ما يساعد على كشف العدو على مسافة 4 كيلومترات.

وجهزت الدبابة بالمنظومة الالكترونية البصرية "سراب-2" من الجيل الثاني، التي تحمي الدبابة من أغلبية الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

ويصادف يوم 8 أيار/ مايو من العام الجاري، الذكرى الستين لاعتماد "تي-55" من قبل الجيش السوفييتي.