مساعدات غذائية توزع على مهجري الغوطة الشرقية بمراكز الإقامة المؤقتة

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس

بالتنسيق بين غرفة صناعة دمشق وريفها ومحافظة ريف دمشق قام محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم ورئيس غرفة صناعة ريف دمشق، سامر خليل وعدد من الصناعيين، بجولة على مناطق الإيواء في حرجلة ونجها، لتقديم التبرعات للمواطنين المهجرين من مناطق الغوطة الشرقية.

وكشف محافظ ريف دمشق "علاء أبراهيم" لموقع "جهينة نيوز" عن الدعم الكبير الذي تقوم به غرفة صناعة دمشق وريفها للأهالي المهجرين من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية من خلال ما يتم تقديمه من خدمات ومواد غذائية، مشيرا الى ان غرفة الصناعة منذ بداء الازمة وهي تعمل على تقديم كافة الاحتياجات التي يحتاجها مراكز الإيواء.

وبين ابراهيم، بأنه بتوجيه من الرئيس بشار الأسد خلال أيام معدودة سيتم عودة المهجرين الى منازلهم، وسيتم العمل على توفير سريع لجميع الخدمات بما يخص إعادة البنية التحتية والخدمات التي تحتاجها مناطقهم، ولفت الى وجود تجهيزات جديدة لمراكز الإيواء في صحنايا لاستقبال أكبر عدد من الأهالي وتقديم كافة اللقاحات والأدوية للمشافي التي تم تجهيزها في هذه المناطق بالإضافة إلى جميع المواد الغذائية.

من جانبه أكد "سامر الدبس" رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، على تأمين كافة مستلزمات المهجرين من الألبسة والمواد الغذائية والطبية، مشيرا الى أن هذا تم بالتعاون مع جميع الصناعيين لوضع مندوبين في مناطق حرجلة ونجها لتوفير كافة احتياجاتهم بهدف التخفيف من عنائهم خلال فترة تواجدهم مع المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية.

وكشف الدبس عن توجيه دعوات لكافة الصناعين لتقديم المزيد من المساعدات التي يحتاجها الكم الهائل من المواطنين المتواجدين في مراكز الإيواء، وأكد على تقديم معونات بما يزيد عن 19 ألف مهجرا وسيتم العمل على تقديم مساعدات على مدار الساعة.

بدوره شدد رئيس القطاع الغذائي "طلال قلعجي" على التواصل مع جميع الشركات الغذائية لتقديم الدعم المطلوب، ونوه الى وجود حساب خاص للأهالي المهجرة بـ غرفة صناعة دمشق للتبرع، بالتنسيق مع محافظ ريف دمشق لإيصال جميع هذه المساعدات الى مراكز الإيواء.

من جانبه رئيس بلدية حرجلة "عبد الإله الخطيب" وجه الشكر لغرفة صناعة دمشق على الجهد المبذولة بـ تأمين مستلزمات الأهالي المهجرة من مناطق المجموعات الإرهابية، موضحا ان هذه المبادرة تؤكد بأن جميع السوريين يد واحدة في عملية إعادة بناء الوطن.