العالم الفيزيائي هوكينج يرقد بجانب عظماء العالم

الأربعاء, 21 آذار 2018 الساعة 18:45 | منوعات, منوعات

العالم الفيزيائي هوكينج يرقد بجانب عظماء العالم

جهينة نيوز:

من المقرر أن يأخذ عالم الفيزياء البريطاني الأشهر ستيفن هوكينج مكانه بين بعض من أعظم العلماء في التاريخ عندما يدفن داخل كنيسة وستمنستر آبي بجوار مقبرة كل من إسحق نيوتن وتشارلز داروين.

وقالت كنيسة وستمنستر آبي التي ترقد بها رفات نحو 17 ملكا وعدد من أعظم الشخصيات في تاريخ بريطانيا يوم الثلاثاء إنها ستقيم قداسا لهوكينج عند دفن رفاته في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جون هال رئيس كنيسة وستمنستر في بيان ”إنه أمر مناسب تماما أن تدفن رفات البروفسور ستيفن هوكينج في (وستمنستر) آبي بجوار أولئك العلماء البارزين“.


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