النفط يصعد بفعل توترات الشرق الأوسط

الأربعاء, 21 آذار 2018 الساعة 18:43 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

النفط يصعد بفعل توترات الشرق الأوسط

جهينة نيوز:

سجلت أسعار النفط، صعودا متأثرة بتوترات في منطقة الشرق الأوسط، وقوة الطلب على الرغم من أن زيادة الإنتاج الأميركي ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق.

وذكرت رويترز أنه بحلول الساعة زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في المئة، إلى 63 و69 دولار للبرميل، مقارنة مع التسوية السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 67.56 دولار للبرميل.

وفي إشارة على قوة الطلب قال معهد البترول الأميريكي إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مارس، إلى 425.3 مليون برميل.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للإنتاج الأميريكي والمخزونات في وقت لاحق اليوم


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا