سورية تطالب الدول التي تقوم بتشغيل وتمويل وتسليح العصابات الارهابية بوقف الأعمال الإجرامية

جهينة نيوز:

اكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت دمشق أمس: هذه الجرائم جاءت في اطار سلسلة من المجازر المتواصلة التي ترتكبها العصابات الإرهابية التي يحلو للبعض تسميتها "المجموعات المسلحة المعتدلة" منذ بداية الأزمة في سورية التي افتعلتها الدول الاستعمارية منذ عام 2011.

وقالت الخارجية: ان سورية تطالب بوقف هذه الأعمال الإجرامية كما أنها تطالب الدول التي تقوم بتشغيل وتمويل وتسليح العصابات الارهابية بما في ذلك النظام الوهابي السعودي والنظام القطري بالتوقف عن ذلك دون تأخير.

واشارت الى ان سورية تتوجه أيضاً إلى الدول الاعضاء في الأمم المتحدة للدفاع عن قيم ميثاق الأمم المتحدة التي أكدت على إبعاد شعوب العالم عن ويلات الحروب وتناشدها لتعرية الاهداف الحقيقية لهذه الحرب التي تشنها الدول الاستعمارية وأدواتها وإرهابيوها على سورية شعبا ووطنا.