روسيا: الكشف عن خطط الإرهابيين "الكيميائية" أفشلت خطط "التحالف" لضرب سوريا!

جهينة نيوز

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المنظمات الدولية رفضت التعاون مع دمشق بالتحقيق في الهجمات الكيميائية وتساعد بذلك الإرهابيين.

وأشارت إلى أن الكشف عن خطط الإرهابيين للقيام باستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا أفشلت خطط التحالف بقيادة واشنطن لشن ضربات على مواقع الحكومة السورية. لافتة إلى أن المعادلة الكيميائية لمادة "نوفيتشوك" نشرت في كتب الخبير السوفيتي الهارب ميرزايانوف وروسيا تقييم نشر هذه المعلومات كتواطؤ مع الإرهاب.

وكشفت وزارة الدفاع عن أنه يتم استخدام مختبر "بورت داون" في بريطانيا للقيام بتجارب كيميائية وبريطانيا كانت تعمل على تطوير أسلحة كيميائية في السبعينات.

سبوتنيك