فنانون يعايدون أمهاتهم على طريقتهم الخاصة؟!

جهينة نيوز:

للأم مكانة عظيمة في النفس البشرية، وفي القلب احتلت أعلى الدرجات فهي الوطن الصغير، الحبيبة الأولى والأخيرة، هي الأم التي تهب كل شيء ولا تطمع في أي شيء، القلب الذي يعزف أرقى الألحان وقد قدم الفنانون والفنانات معايداتهم على طريقتهم

بينت أمل عرفة عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، أن الأمومة لغز، من خلال صورة تجمعها ببناتها، نشرتها اليوم الموافق 21آذار بمناسبة عيد الأم وكتبت “عرفة” على الصورة قائلة: “الأمومة لغز ربّاني.. حتى إن بعض الأمهات لم يفهمنه.. لأنهم فقط ( ولاَّدات) تحية لكلِّ أم .. أنحني أمام كل أم سورية وأقبل التراب الذي عانق أمي وأشتاقها لحدود السما روحة رجعة لأرجع التقيها بعدين”

وكتب راغب علامة عن ​والدته الراحلة بمناسبة عيد الأم على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

بعيدك يا امي بقلك انت الوحيدة التي فرحت لبكائي ... مرة واحدة ... لحظة ولادتي

من ثم عاد وكتب علامة التالي: "بعيدك يا امي بقلك وهل هناك حماية من الرب أكثر من أن رحيلك وأنت راضية ومطمئنة"؟؟

ووضعت الفنانة نانسي عجرم صورة جمعتها بوالدتها تفوقت بها الوالدة جمالا وتوقع متاعوها أن تكون شقيقتها

كما عايدت الفنانة ​رويدا عطية​ والدتها بمناسبة عيد الأم، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لها مع والدتها، موجهة رسالة حب لها ولكل أمهات الوطن العربي ومن جانبها أعربت والدة رويدا عن حبها لها وتمنت لها الخير والسعادة في حياتها.