تقرير للامم المتحدة: تناقص مخزون المياه يهدد البشرية

الأربعاء, 21 آذار 2018 الساعة 16:03 | منوعات, منوعات

تقرير للامم المتحدة: تناقص مخزون المياه يهدد البشرية

جهينة نيوز:

نبهت الأمم المتحدة في تقرير حديث، الاثنين، إلى أن نصف سكان العالم سيتأثرون بنقص المياه، خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.

وذكر تقرير تنمية المياه، أن النقص المتوقع قد يمس 5 مليارات شخص، بحلول سنة 2050 التي سيبلغ فيها سكان الأرض ما بين 9 و10 مليارات نسمة.

وبحسب الباحثين، فإن استنزاف مصادر المياه المتاحة في الوقت الحالي مثل الأنهار والبحيرات والفرشة المائية، قد يؤدي إلى نشوب نزاعات تهدد الحضارة بأكملها.

ويعزو التقرير نقص المياه إلى النمو السكاني المتزايد وتغير المناخ والأنشطة الصناعية، فضلا عن اتساع المدن والنشاط الزراعي، ففي البرازيل، مثلا، ثمة علاقة بين الجفاف في ساو باولو وتراجع مساحة غابة الأمازون.

ويوصي الخبراء بزيادة التشجير في العالم، بالنظر إلى مساعدته على إعادة تدوير الماء، لاسيما أن العالم سيحتاج كميات أكبر من المياه، مستقبلا


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