التهرب الضريبي يوجع اللاعبين الاسبانيين واحدهم يواجه السجن

جهينة نيوز:

طالب المدعي العام الإسباني، الأربعاء، بسجن لاعب كرة القدم السابق تشابي ألونسو لمدة 5 أعوام وتغريمه 4 ملايين يورو (4.9 مليون دولار)، بسبب اتهامات بالتهرب الضريبي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المدعي العام قوله إن ألونسو متهم بالاحتيال على الدولة الإسبانية في نحو مليوني يورو بين 2010 و2012.

وطلب المدعي العام في بيان تطبيق العقوبة نفسها على إيفان زالدوا أزكويناغا المستشار المالي لألونسو، ومدير شركة الاستشارات إغناسي مايستري كازانوفا.

وبحسب الشكوى المقدمة ضد ألونسو، تهرب اللاعب من دفع ضرائب في إسبانيا عن حقوق الصورة قبل انتقاله إلى ريال مدريد، وأرسلها إلى شركة تتخذ مقرا لها من جزيرة ماديرا البرتغالية التي تعتبر إحدى الملاذات الضريبية. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكلفت محكمة مدريد بداية النظر بهذه القضية، لكنها أغلقت الملف، معتبرة أن المقصود لا يتجاوز حدود رفع مستوى الدخل.

لكن النيابة العامة ومصلحة الضرائب أطلقتا نهاية 2017 القضية من جديد، واعتبر قضاة الاستئناف أن التهم الموجهة إلى الونسو "تستند إلى أسس كافية" لإعادة فتح الملف.