تحضيرات الجيش السوري لبدء الهجوم على عين ترما في الغوطة الشرقية

الأربعاء, 21 آذار 2018 الساعة 15:32 | شؤون محلية, أخبار محلية

المصدر: صفحة الاعلامي جعفر مهنا


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