إصابة في الظهر تغيب براتراند عن مبارتين

الأربعاء, 21 آذار 2018 الساعة 14:59 | رياضة, كرة القدم

إصابة في الظهر تغيب براتراند عن مبارتين

جهينة نيوز:

قال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إن رايان برتراند مدافع ساوثامبتون سيغيب عن مباراتي انجلترا الوديتين ضد هولندا وإيطاليا بسبب إصابة في الظهر

وسيغيب برتراند، البالغ عمره 28 عاما والذي شارك في 19 مباراة دولية، عن رحلة المنتخب الانجليزي إلى أمستردام ثم مواجهة ايطاليا في لندن بعد ذلك بأربعة أيام.

وأضاف الاتحاد الانجليزي في بيان أن برتراند ”سيعود إلى ساوثامبتون لتقييم حالة ظهره.

ومع غياب الظهير الأيسر سيتنافس داني روز وآشلي يانج على مكان في التشكيلة الأساسية مع سعي لاعبي انجلترا لإثبات جدراتهم وضمان مكان في التشكيلة المتجهة إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في حزيران.


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