ظريف: ترامب قائد "عديم الخبرة" ومحمد بن سلمان "عميل" له!

جهينة نيوز

وصف وزير الخارجية الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قائد عديم الخبرة، لكنه أشرف من عميله الأمير الشاب.

ووفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد وصف ظريف، ترامب بأنه "قائد عديم الخبرة"، لكنه أشرف من عميله الأمير الشاب، في إشارة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنه "يمكن استخلاص كل إلمامه بالتاريخ والسياسة والدبلوماسية في 280 حرفا بحجم تغريدة على ​تويتر​".

كما انتقد ظريف توجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، (32 عاماً)، على أعتاب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وكتب وزير الخارجية الايراني عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إن الإيرانيين وبحضارتهم التي تمتد لآلاف السنين، لديهم من الجذور التاريخية العميقة بحيث يتغاضون عن بذاءات قائد "عديم التجربة"، القائد الذي يمكن استخلاص كل إلمامه بالتاريخ والسياسة والدبلوماسية في 280".

وكان ترامب بعث تهنئة للإيرانيين بمناسبة عيد النوروز الذي يمثل بداية ​العام الجديد​ في إيران، لكنه استخدم الرسالة لمهاجمة ​الحكومة الإيرانية​ خاصة قوات ​الحرس الثوري​ الإيراني.

وقال في رسالة التهنئة: "أتمنى عيد نوروز جميلا ومباركا لملايين الناس في أنحاء العالم والذين يحتفلون بحلول الربيع". وأضاف أن الشعب الإيراني يعاني تحت وطأة "حكام يخدمون أنفسهم بدلا من خدمة الناس".

ووصف ترامب، الحرس الثوري بأنه "جيش معاد يقمع الشعب الإيراني ويسرق منه لتمويل الإرهاب​ في الخارج"، كاشفاً أن "الحرس الثوري أنفق أكثر من 16 مليار ​دولار​ لمساندة ​الحكومة السورية​ ودعم المتشددين والإرهابيين في ​سوريا​ و​العراق​ و​اليمن​".