نائب وزير الدفاع يشارك بمؤتمر موسكو للأمن الدولي

جهينة نيوز

صرح مصدر مطلع في دمشق، أن نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا، سيشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 4 إلى 5 أبريل / نيسان المقبل.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيتوجه نائب وزير الدفاع إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن وسوف يلقي كلمة خلال المؤتمر".

وأضاف المصدر: "سيكون الموضوع الرئيسي في المؤتمر هو محاربة الإرهابيين في سوريا، وسيتبادل مع الجانب الروسي، الخبرات في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى تقييم تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب".

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أواخر الشهر الماضي، أن وزارة الدفاع أرسلت دعوة إلى القيادة العسكرية للولايات المتحدة وحلف "الناتو" للمشاركة في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي.