ما الحديث الذي دار بين بوتين وترامب حول الأسلحة الروسية الجديدة؟

جهينة نيوز

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أعرب عن قلقه بشأن الأسلحة الروسية الجديدة في حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكدت وسائل الإعلام الأمريكية بأن مصدرا مقربا من الإدارة الأمريكية صرح بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن قلقه خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الروسي من الأسلحة الروسية الجديدة المطورة، التي تضمنت صواريخ عابرة للقارات وتقف أمامها الأسلحة الأمريكية عاجزة عن صدها.

ووفقا للمصدر، ناقش ترامب "التهديد النووي" مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتابع المصدر بأن الرئيس الروسي اختار لهجة أكثر تحفظا، وتحدث عن الحاجة لتهدئة سباق التسلح بين البلدين.

كما تحدث المصدر عن أن ترامب أخبر بوتين بنية الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الدعم العسكري من خلال تقديم 700 مليار دولار لتحديث الجيش.

يذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأه فيه بفوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية ووصف ترامب المحادثة بالجيدة للغاية، معربا عن أمله في إجراء لقاء مبكر مع الرئيس الروسي.

المصدر : سبوتنيك