احذروا التحدث بالهاتف النقال أثناء الشحن فقد ينفجر

الأربعاء, 21 آذار 2018 الساعة 14:03 | منوعات, منوعات

احذروا التحدث بالهاتف النقال أثناء الشحن فقد ينفجر

جهينة نيوز:

لقيت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، حتفها، إثر انفجار الهاتف في وجهها حين كانت تجري مكالمة.

وقع الحادث في منزل الضحية، المتواجد في شرق الهند حيث كانت الفتاة تتحدث عبر الهاتف مع أحد أصدقائها، بالرغم من أن الجهاز كان موصولا بالشاحن.

وأصيبت الشابة بإصابات شديدة الخطورة في يدها وصدرها ورجلها ثم فقدت الوعي، قبل أن تلفظ آخر أنفاسها بالمستشفى.

وقال أخوها إن الضحية كانت تملك هاتفا قديما من نوع "نوكيا"، مضيفا "في حدود منتصف النهار، اتصلت بصديقتها، وشرعت في الحديث معها بالرغم من أن الهاتف كان في طور الشحن.. وبعد لحظات معدودة انفجر الهاتف في وجهها".


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