مقعد سينما يقتل رجلاً أثناء محاولة التقاط هاتفه

جهينة نيوز:

توفي رجل داخل إحدى صالات السينما بمدينة برمنغهام البريطانية، بعدما علقت رأسه أسفل مسند القدمين.

وبحسب صحيفة “برمنغهام ميل”، فإن الرجل هبط إلى أسفل للبحث عن هاتفه المحمول، الذي سقط خلال عرض الفيلم، فانحشرت رأسه في مسند القدمين، وتعرض لسكتة قلبية.

وأوضح شهود عيان أن مسند القدمين تحطم خلال محاولة الرجل إخراج رأسه، وأدى ذلك لإصابته ببعض الجروح، نقل على إثرها للمستشفى، وتوفي هناك.

وأصيب الرجل بالفزع، لأنه كان يجلس بالكراسي في الدرجة الذهبية بالسينما، وهي الكراسي التي تعمل بطريقة إلكترونية، وحاول تخليص نفسه بمساعدة صديقه، وعدد من العاملين في السينما، ولم يتم إنقاذه إلا بعد تحطيم مسند الكرسي.

وعلقت سينمات “فو” على ذلك الحادث قائلة: “نشعر بالحزن لوفاة الرجل، وهناك تحقيق في الحادث، كما نقدم تعازينا لعائلته التي تحظى بدعمنا ومساندتنا الكاملين”، ويجري مجلس مدينة برمنغهام تحقيقا شاملا عن صحة وسلامة جمهور ورواد السينما بعد ذلك الحادث.