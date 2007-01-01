مارك زوكربيرغ يخسر 9 مليار دولار ويتراجع للمركز السابع بين أغنياء العالم

جهينة نيوز:

خسر مؤسس شركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، خلال الـ48 ساعة الماضية، أكثر من 9 مليارات دولار من قيمة أسهم الشركة، بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين حول العالم

وبحسب موقع “CNN” أدت تلك الخسارة إلى هبوط ثروة زوكربيرغ إلى 66 مليار دولار من 75 مليارا، وتراجع من المركز الرابع إلى المركز الساد أو السابع بين أغنياء العالم

وكان سبب هذه الخسارة لاستخدام شركة “كامبريدج أناليتيكا” لتحليل البيانات فيسبوك، للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

واستدعت لجنة في البرلمان البريطاني زوكربيرغ في وقت سابق لاستجوابه في فضيحة حصول شركة “كامبريدج أناليتيكا”، على بيانات ملايين المستخدمين دون إذنهم واتهمت الشركة بجمع بيانات حوالي 50 مليون حساب على فيسبوك دون علم المستخدمين بذلك.