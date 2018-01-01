كرة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 زارت الفضاء!

جهينة نيوز

ستشهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم بكرة القدم حدثا فريدا من نوعه يتمثل باللعب بكرة سبق وأن قامت برحلة فضائية.

وصرح رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف بأنه من الممكن أن يتم لعب المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 المقررة صيف العام الجاري في روسيا، بكرة سبق أن قامت برحلة فضائية وزارت محطة الفضاء الدولية.

أرتيمييف الذي تحدث عن كرة كأس العالم ستزور المحطة الفضائية في إطار حملة إعلانية للبطولة، ولما لا، ربما ستستخدم في المباراة الافتتاحية.

وأعتبر رائد الفضاء الروسي هذا الحدث يعتبر أمرا فريدا ومثيرا للاهتمام.

يذكر بأن المباراة الافتتاحية ستجري في 14 يونيو/حزيران وستجمع منتخبي روسيا البلد المضيف والمنتخب السعودي، ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانبهما منتخبي مصر والأوروغواي.

سبوتنيك