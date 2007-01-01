لافروف: بريطانيا اتخذت مساراً لتقويض العلاقات مع روسيا

جهينة نيوز

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا تصر على التعاون مع بريطانيا في قضية سكريبال وفقا لأحكام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأمل أن تستجيب لندن.

وتابع لافروف قائلا:" موسكو تحاول الحصول من لندن عن شرح لمعلومات حول تسميم سكريبال، ولكن حتى الآن عبثا".

وأضاف " ليس هناك شك في أن بريطانيا قد اتخذت مسارا لتقويض العلاقات مع روسيا، إذا استمر هذا — لم يلغ أحد مبدأ المعاملة بالمثل".

تصريحات لافروف هذه جائت خلال اجتماعه مع نظيره الياباني تارو كونو.

هذا وتدهورت العلاقات الروسية البريطانية على خلفية حادث سالزبوري في بريطانيا، حيث تسمم العقيد السابق سيرغي سكريبال والذي كان يعمل لصالح المخابرات البريطانية وابنته جوليا.

وتدعي بريطانيا بأن روسيا تقف وراء هذا العمل مستخدمة غاز الأعصاب المعروف بـ"A234".

لتعلن بعدها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلسلة من الإجراءات ضد روسيا، بما في ذلك طرد 23 دبلوماسيا روسيا و تجميد جميع الاتصالت الثنائية بين البلدين.