مقتل 19 في سقوط حافلة من أعلى جسر في الفلبين

جهينة نيوز

قالت الشرطة الفلبينية إن 19 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب أكثر من 12 عندما سقطت حافلة في واد جنوبي العاصمة مانيلا مساء امس الثلاثاء.

وقال مدير الشرطة الإقليمية رومي ايستيبا لمحطة إذاعة دي.زد.إم.إم، اليوم الأربعاء ـ إن الحافلة كسرت حاجز جسر السلامة على أحد الجسور وسقطت من على منحدر صخري بعمق 15 مترا في منطقة أوسيدنتال ميندورو، بحسب رويترز.

وقال إيستيبا: السائق فقد السيطرة على الحافلة، لم نعرف بعد إن كان هذا ناجم عن خطأ بشري أو فني.

وفي سياق آخر، رحب القصر الرئاسي في الفلبين، باعتقال المتهم اللبناني في قتل الخادمة جوانا ديمفيليس، والتي عثر على جثتها في "فريزر" ثلاجة بالكويت.

وعبر المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هارى روكي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية، عن أمله في: "أن يعاقب المشتبه فيهم بتعذيب وقتل الخادمة الفلبينية جوانا"، وقال: "إننا نشعر بالامتنان للاعتقال، ولكننا نأمل في أن تتم محاكمتهم ومعاقبتهم على قتل جوانا".