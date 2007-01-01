رفض مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في "التحالف العربي" باليمن!

جهينة نيوز

صوت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، امس الثلاثاء، ضد مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في الصراع الذي تقوده السعودية في اليمن.

ورفض مجلس الشيوخ القرار الداعي لوقف التعاون الامريكي مع السعودية في حرب اليمن بعد تصويت 55 عضوا بالرفض مقابل 44 عضوا، بحسب رويترز.

واستهدف التصويت وقف التدخل الأمريكي في اليمن، وجاء بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن لقاءه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ولقاءه مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل ورئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان.

يذكر أن ابن سلمان، كان قد كشف خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدشين خطة استثمارات بين المملكة والولايات المتحدة بإجمالي 200 مليار دولار.

وأوضح محمد بن سلمان خلال اجتماعه بترامب، تنفيذ 50 بالمئة من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين المملكة والولايات المتحدة، وقال ولي العهد إن أساس العلاقة بين السعودية وأمريكا قوي وعميق، كاشفا عن خطة استثمارات جديدة بين البلدين تبلغ 200 مليار دولار.