صور تؤكد تورط تركيا بالهجوم على حميميم

جهينة نيوز

نشرت التنظيمات الارهابية التي تقاتل في صفوف القوات التركية التي هاجمت عفرين مشاهد لإستهداف وحدات من اللجان الأهلية و الكردية التي تدافع عن عفرين بواسطة طائرات مسيرة.

و ظهر في الفيلم صورة للقنبلة المستخدمة و التي تشبه الى حد كبير القنابل التي حملتها الطائرات المسيرة 13 التي هاجمت قاعدة حميميم و تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بعض منها سالمة و إسقاط ما تبقى,

و تظهر في الصور شبه كبير جداً و تطابق في ذيل القنبلة.

و فيما يلي ثلاث صور الأولى للقنبلة التي عرضها الارهابيين الذين يقاتلون مع قوات الاحتلال التركي و الصورتين الثانية و الثالثة للقنابل التي حاول بها تنظيم جبهة النصرة إستهداف حميميم.

و يذكر أن الطائرات التي إستخدمتها النصرة تحوي تقنيات لا تملكها الا القوات الامريكية و هو ما يؤكد التورط الامريكي في دفع تركيا لاحتلال عفرين.

العربي اليوم