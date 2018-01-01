صور تؤكد تورط تركيا بالهجوم على حميميم

الأربعاء, 21 آذار 2018 الساعة 01:52 | سياسة, عالمي

صور تؤكد تورط تركيا بالهجوم على حميميم

جهينة نيوز

نشرت التنظيمات الارهابية التي تقاتل في صفوف القوات التركية التي هاجمت عفرين مشاهد لإستهداف وحدات من اللجان الأهلية و الكردية التي تدافع عن عفرين بواسطة طائرات مسيرة.

و ظهر في الفيلم صورة للقنبلة المستخدمة و التي تشبه الى حد كبير القنابل التي حملتها الطائرات المسيرة 13 التي هاجمت قاعدة حميميم و تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بعض منها سالمة و إسقاط ما تبقى,

و تظهر في الصور شبه كبير جداً و تطابق في ذيل القنبلة.

و فيما يلي ثلاث صور الأولى للقنبلة التي عرضها الارهابيين الذين يقاتلون مع قوات الاحتلال التركي و الصورتين الثانية و الثالثة للقنابل التي حاول بها تنظيم جبهة النصرة إستهداف حميميم.

و يذكر أن الطائرات التي إستخدمتها النصرة تحوي تقنيات لا تملكها الا القوات الامريكية و هو ما يؤكد التورط الامريكي في دفع تركيا لاحتلال عفرين.

العربي اليوم


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