بالصور.. عمليات تقدم #الجيش_السوري على جبهة #عين_ترما في #الغوطة_الشرقية

الأربعاء, 21 آذار 2018 الساعة 01:36 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. عمليات تقدم #الجيش_السوري على جبهة #عين_ترما في #الغوطة_الشرقية

أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا