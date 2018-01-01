أبراج يوم الأربعاء 2018/3/21 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢١/ ٣: جذاب بالفطرة متكلم لبق يحب أن يضيف الغزوات الجديدة لقائمته دائما يحب الحركة سطحي يحب التغيير، انيق ومتقلب يبحث عن الحياة السهلة متردد احيانا يستسلم بهدوء لأهوائه بارع بالصفقات بفضل روحه المرحة، عنيد، الربع الاول فيه تحديات وقلق بشان مادي يمر بفترة فيها ازعاج تنتهي بنصف السنة، الاوضاع المهنية جيدة على مدار ٢٠١٨، استغل اي فرصة متاحة لك وللبعض تغيير مكان اقامة او تغيير عمل للافضل، عام مختلط ومنوع وللبعض فرصة للترقيات

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: صعوبات وارتكاب اخطاء بالعمل، نفقات كثيرة ربح مفاجئ واستثمار وتحكي بامور مالية، يحالفك الحظ، حاول اعادة حساباتك المالية، طلاقة لسانك ورقة وجواز مرور للقلوب، الزهرة وعطارد في برجك يعطيانك الحظ

الثور: القمر ببرجك، حدسك قوي ويساعدك ويعطيك قوة واخبار جيدة تخص أمر عائلي وتقوم بمشاريع منزلية، جيد بوسطك المهني وتتحسن ظروفك تحسم امرك، ذبذبات القمر عندك تغير نظرتك للامور تركز على زرع الحيوية حولك وتصوب بعض علاقاتك وتعرف ما تريد، ظريف ومقبول لدى الناس

الجوزاء: تضخم الأمور او خبرا يهزك فقد تاخذ قرار سريعا ثم تتراجع عن الموقف بسبب العرقلة او التأجيل ويجب ان تنتبه للتفاصيل والعمليات المالية، نهار بطيء وتصطدم بظرف متعب، او ان الامور لا تمشي كما تريد بل ببطء، اليوم لا تتحدى لان اليوم فيه عرقلات وثقة حاول ان تكون هادى، تزداد تألق حين يصل القمر لبرجك، خذ طاقة ونفس طويل

السرطان: حيوي ومتكيف ولامع، تنقاد وراء الغراميات ورغباتك العابرة تحقق نجاح وتقطع وعود، تخرج عن الروتين تحتار اين تذهب وخاصة ان الاصدقاء يلعبون دور بخياراتك وتاثير على مجريات امورك، تلتقي بصديق قديم، توقع دعوة من صديق، نهار لمخالطة الناس تساعد بفعالية مع الناس

الاسد: تفكر بالتنقل وانجاز أعمال مهمة، تشعر بحاجة للتحرك وتنبش الماضي، تمارس سحرك، تحمل بعض المتاعب، حمل ثقيل او واجب لست متوقعا له، كن متفهم وعاقل وحافظ على صيتك الطيب وكن مترويا وعاقلا، أثبت جدارتك بموقعك، انت سيد نفسك لكن تروى وابحث بالغرباء والمسؤولين، فرصة عمل ويساعدك حدسك على التقاط فرصة

العذراء: متحمس وشغوف تميل للسيطرة والغيرة يحب التملك كثير التأثر، عندك قدرة كبيرة على العمل والنشاطات، استغل مواهبك بالاتصالات والحركة واستقبال الزوار، حركة وخبر من اماكن بعيدة، ابق متيقظا لحركة التواصل

الميزان: تغييرات تحمل لك بعض المعلومات واستثمارات عمليات مالية تركز على شؤون مهنية توقع عقود او تراجع في بعض القضايا الملحة، مصالحة وتربح تتضامن مع محيطك وتقدم لهم المساعدة، امر جديد يغمرك بالسعادة وتقدم مساعدات، مال عن طريق مساعدات، انت خلاق اليوم تنجح دائما

العقرب: لين وحيوي متكيف ولامع والقمر بشراكتك لذلك نقاطك الحسلسة هي جهازك العصبي بالاضافة للرئتين والحلق، كن هادئ وعبر عن آرائك تجد تقدير، سوء تفاهم مع شريكك الممول او العاطفي، ابتعد قليلا حتى تتوضح بعض القضايا، قد لا تحضر بعض القضايا، مشادة كلامية او تاخير او تاجيل

القوس: يبدو العمل صعب وتشعر بالتعب، يوم مستبد وطموح، واثق من نفسك وتكون اناني ومتسلط، او متعالي ومتكبر، وبما انك تكره التبعية وتحب الاوامر لذلك انتبه من النقاط الحساسة ومن توترك، كن متوازن وديبلوماسي، انه العمل المهم واضبط كل الخطوات

الجدي: يوم جيد نهار فيه لقاء ونظرة وكلمة قوية، تبني سيناريو غرامي عن طريق سهرة او لقاء، توسع اسواقك وتجد من يدير لك امورك وشؤونك، فرصة مميزة وطارئة ربح غير منتظر تحسن بمنزلك تعالج امور طارىة على صعيد اولاد

الدلو: تجد توازن عمل وبواجباتك العائلية، احتمال يوم مضغوط على صعيد عائلي، دقة حد الهوس لذلك احم عاداتك البسيطة، كونك تكره التغيير فالتغيير اليوم ضمن البيت، مشاعرك عميقة تتغاضى قليلا، يوم مناسب لتلعب دورفي العائلة

الحوت: يوم صاخب اجتماعيا على صعيد تنقل وزيارات، اليوم انت راض وتتهرب من المسؤوليات بسبب ضغط العمل، قصة تتعلق ببيع وشراء سفرة قصيرة ومفاوضات كن صبور ومتفهم لمحيطك ارباح مادية عن طريق مال قديم او جمعيات، يوم للحركة والتواصل وتبحث عن النجاح والشهرة