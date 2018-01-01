الذهب يهبط قبل قرار الفائدة الأمريكي

جهينة نيوز:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

وساهم اجتماع مجلس الاحتياطي المرتقب في تراجع الذهب نحو أربعة بالمئة من أعلى مستوى في عامين ونصف العام في كانون الثاني.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1312.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1002 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وهبط الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.4 بالمئة إلى 1312.50 دولار للأوقية.

وفقدت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية لتسجل 16.28 دولار للأوقية ويجري تداولها عند أقل مستوى في ثلاثة أشهر.

ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 948.30 دولار للأوقية بعدما لامس أقل مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني يوم الاثنين.