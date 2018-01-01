مقتل مهندس بتحطم طائرة عسكرية في قاعدة بريطانية

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الدفاع البريطانية، ان مهندساً من فرقة "السهام الحمراء" الاستعراضية بالقوات الجوية الملكية توفي عندما تحطمت طائرة من طراز "هوك" في قاعدة "فالي" الجوية، في شمال ويلز اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة على "تويتر"، إن "الطيار نجا من الحادث ويتلقى الرعاية الطبية". واوضحت الشرطة في بيان، انه سيتم فتح تحقيق في الحادث.

و"السهام الحمراء" مشهورة باستعراضاتها الجوية في المناسبات العسكرية والملكية، وتصفها القوات الجوية الملكية على موقعها الإلكتروني بأنها "سفراء المملكة المتحدة في الداخل والخارج".