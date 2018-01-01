رئاسة الجمهورية توضح تفاصيل توثيق زيارة الرئيس الأسد إلى الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

وضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية طبيعة الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد الى مواقع الجيش السوري في الخطوط الأمامية من الغوطة الشرقية.

وقال المكتب الاعلامي: وصلتنا بعض التعليقات والتساؤلات حول تصوير وتوثيق زيارة الرئيس الأسد للغوطة قبل يومين.. وحول ما إذا كان حديث سيادته داخل السيارة هو مقابلة مع صحافي.. أم أنه تم وضع كاميرا ثابتة وكان الرئيس يتحدث إليها..

واضاف: كل ما سبق جعلنا نضيء على بعض التفاصيل.. ففي يوم الأحد 18/3/2018 وضمن جدول أعمال السيد الرئيس، تم تحديد زيارة لتفقد القوات في الغوطة الشرقية، وعندما تم الانطلاق ركب جزء من الفريق الإعلامي مع سيادته في السيارة، وأثناء التحرك بدأ الحوار معه..

وتابع: وبدون أي ترتيب أو تنسيق أو قرار مسبق، استأذناه بتصوير الإجابات من داخل السيارة، وهذا ما كان.. ساعتان تقريباً، بين ذهاب وإياب وتفقد لقوات عاملة في الغوطة، ومدنيين كانوا في المنطقة، دون أي تحضيرات أو ترتيبات إعلامية للزيارة، وخلال الذهاب والإياب كانت الأسئلة كثيرة والاجابات أكثر، واخترنا منها ما شاهدتموه، لعرضه في المقتطفات التي تم نشرها..

المصدر: المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية