ناشطون أتراك ينشرون صورة بقايا صاروخ توشكا سقط في الاراضي التركية

جهينة نيوز

نشرت شبكة دايركتور فور المتخصصة بالجماعات السلفية صور لبقايا صاروخ توشكا – يو الغير قتالية المستعمل من سلاح المدفعية السورية سقطت في الارضي التركية.

و بحسب الشبكة التي نقلت الصور عن ناشطين أتراك فإن الصاروخ إستخدم لضرب مجموعه ارهابية من الحزب التركستاني قرب الحدود التركية ما بين محافظتي ادلب و اللاذقية, و أفادت الشبكة أن بقايا الصاروخ الغير قتالية سقطت في الاراضي التركية و لم يسقط ضحايا.

و يذكر أن النسخة التي تستعمل لتدمير القوى البشرية و تحصيناتها من صاروخ توشكا " Tochka -u" و التي تحمل الرأس القتالي " 9M79F" و الرؤوس المعدلة عنه تنفجر فوق الأرض بمسافة عشرين متر و صاروخ توشكا تملكه في الدول العربية كل من سورية و اليمن و كذلك كوريا الديمقراطية و عدد بلدان الاتحاد السوفيتي السابق و مدى الصاروخ توشكا-يو هو 120 كلم و يسميه الناتو اس اس 21 , في حين أن مدى الصاروخ توشكا-ار هو 70 كلم و يملك قوة تدميرية هائلة برأس قتالي يقارب من النصف طن شديدة الإنفجار.