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بالفيديو .. عشرات الشهداء والجرحى بسقوط قذيفة صاروخية على سوق شعبي في حي كشكول بدمشق
الثلاثاء, 20 آذار 2018 الساعة 21:25 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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