ترامب يهنيء بوتين و يبحث معه الحد من سباق التسلح

جهينة نيوز

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأن ترامب هنأ بوتين بالفوز في انتخابات الرئاسة وبحث معه بعض القضايا الاستراتيجية.

وجاء في بيان للكرملين، صدر في أعقاب المكالمة الهاتفية، اليوم الثلاثاء، أن "الزعيمين أعربا عن تأييدهما لتطوير التعامل على مختلف الاتجاهات، بما في ذلك مسائل ضمان الاستقرار الاستراتيجي ومحاربة الإرهاب الدولي. وخاصة جرى التأكيد على أهمية تنسيق الجهود للحد من سباق التسلح".

وأضاف الكرملين أن الرئيسين "بحثا القضية السورية والأزمة الأوكرانية الداخلية. وأشار الجانبان إلى ضرورة إحراز تقدم، وبشكل عاجل، في تسوية القضيتين".

وأعرب بوتين وترامب عن رضاهما لانخفاض التوتر حول شبه الجزيرة الكورية، مع التشديد على أنه من المجدي مواصلة الجهود لتسوية القضية بطرق سلمية ودبلوماسية.

كما تبادل الرئيسان الآراء حول مسائل التعاون الاقتصادي، وأبديا اهتماما بتكثيفه، كما تم التطرق إلى موضوع قطاع الطاقة بشكل خاص.

واتفق بوتين وترامب على مواصلة تطوير الاتصالات الثنائية، بما في ذلك في ضوء التغيرات في قيادة وزارة الخارجية الأمريكية. وأعارا اهتماما خاصا ببحث إمكانية عقد لقاء على مستوى القمة.

وأضاف الكرملين في بيانه أن "الحديث كان بناء وعمليا وكان يهدف إلى تجاوز المشاكل التي تراكمت في العلاقات الروسية – الأمريكية".