عشرات الشهداء والجرحى باستهداف دمشق وريفها بالقذائف الصاروخية

جهينة نيوز:

قصفت الميليشيات المسلحة أحياء مدينة دمشق وريفها بعدة قذائف الصاروخية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وافاد مصدر في قيادة ريف دمشق بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 29 وإصابة 23 مدنياً نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون على سوق شعبي في حي كشكول عند أطراف مدينة جرمانا.

وقال مدير مشفى دمشق الدكتور هيثم الحسيني: ان جثامين 35 شهيدا وصلوا إلى المشفى ارتقوا نتيجة الاعتداء الإرهابى بقذيفة صاروخية على سوق شعبي في حي كشكول بجرمانا.

فيما افاد مصدر في قيادة شرطة دمشق: بان امرأة و5 أطفال اصيبوا جراء قذيفة صاروخية استهدفت حي الجلاء في منطقة المزة بدمشق.

هذا وسقطت قذيفة صاروخية ادت لإصابات في صفوف المدنيين في محيط حي الدويلعة.

كذلك أصيب 11 شخصا جراء سقوط قذيفة هاون على منطقة العمارة بدمشق.