للمرة الثانية سوبر غالاكسي الامريكية تعاني خلل فني خلال الهبوط

الثلاثاء, 20 آذار 2018 الساعة 19:35 | تكنولوجيا, علوم أخرى

للمرة الثانية سوبر غالاكسي الامريكية تعاني خلل فني خلال الهبوط

جهينة نيوز

أفاد موقع " theaviationist" عن حادث جوي لطائرة أمريكية حدث في الخامس عشر من الشهر الجاري خلال الهبوط ليكون ثاني خلل فني بذات المشكلة خلال عام لطائرة سوبر غالاكسي "C-5m" الامريكية.

و أفاد الموقع أن الطائرة الأمريكية و خلال هبوطها الإضطراري تعطلت وسائل هبوطها خلال السير على المدرج بعد الهبوط و سارت على انفها بعد الهبوط لمسافة طويلة و سارعت سيارات الاطفاء و النجدة الى الطائرة و لم يتم الابلاغ عن اصابات في صفوف الطاقم المكون من 11 عسكري امريكي.

و يذكر أن الطائرة عانت من خلل فني سابقاً و تم إصلاح 38 طائرة من هذا الطراز و دخلت الخدمة مجدداً في شهر اب من العام الماضي و لكن من الواضح بأن الطائرة لاتزال تعاني من ذات المشكلة.


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