القوات السورية صدت جميع الهجمات في المحطة الثانية و دير الزور

الثلاثاء, 20 آذار 2018 الساعة 18:40 | شؤون محلية, أخبار محلية

القوات السورية صدت جميع الهجمات في المحطة الثانية و دير الزور

جهينة نيوز

بعد يومين من المعارك العنيفة في محيط الميادين و البوكمال في دير الزور و المحطة الثانية تمكنت القوات السورية من صد كافة الهجمات التي شنها داعش بالتزامن مع التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة لسورية.

و أفادت مصادر عسكرية أن القوات السورية و قوات الحلفاء كبدت داعش خسائر فادحة في العتاد و الارواح و بشكل خاص في محيط المحطة الثانية حيث كانت المعارك الأعنف.

و يذكر أن داعش أعلن مرتين السيطرة على المحطة الثانية خلال اليومين الماضيين و لكن في الحقيقة لم يتمكن أي من الارهابيين من دخولها و قدرت خسائر داعش في محيطها بأكثر من سبعين قتيل.


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